Карта ветра показывает, в каком направлении и с какой скоростью движется ветер в мире. На карте отображаются скорость и направление ветра за 36 часов до и через 36 часов после текущего момента.

Карта ветра составляется с помощью технологии Meteum.

Данные на карте обновляются каждые 3 часа.