Карта ветра

  1. Что такое карта ветра
  2. Как работать с картой
  3. Не работает анимация направления ветра

Что такое карта ветра

Карта ветра показывает, в каком направлении и с какой скоростью движется ветер в мире. На карте отображаются скорость и направление ветра за 36 часов до и через 36 часов после текущего момента.

Карта ветра составляется с помощью технологии Meteum.

Данные на карте обновляются каждые 3 часа.

Как работать с картой

Чтобы открыть карту ветра:
  • На главной странице сервиса в блоке Погода на карте выберите вкладку Ветер и нажмите кнопку Посмотреть.
  • В правом верхнем углу любой страницы откройте список Погода на карте и выберите пункт Ветер.
На карте ветра вы можете узнать:
  • Прогноз на ближайшее время — переместите ползунок внизу страницы или выберите время на временной шкале.
  • Точное значение скорости и направления ветра для конкретной точки — наведите на нее курсор мыши.
  • Краткий прогноз для конкретной точки — нажмите на нее. Откроется карточка с погодой для выбранного места.

Чтобы перейти на другие погодные карты, воспользуйтесь переключателем в левом верхнем углу карты.

Не работает анимация направления ветра

Анимация направления ветра может не работать, если выключена библиотека WebGL. Чтобы включить библиотеку WebGL, выполните следующие действия в своем браузере:
  1. Нажмите  → Настройки.
  2. В нижней части страницы Настройки нажмите кнопку Показать дополнительные настройки.
  3. В блоке Система включите опцию Использовать аппаратное ускорение, если возможно.
  4. Перезапустите браузер, чтобы изменения вступили в силу.